شكرا لمتابعة خبر عن انفجار عنيف وسط مدينة تعز و سقوط قتلى وجرحى .. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل وجرح عدد من الضباط والجنود ، اليوم الأربعاء الموافق 12 اغسطس 2020م ، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقم عسكري تابع للواء الخامس الرئاسي في مدينة تعز (جنوب غرب البلاد).

وقال مصدر محلي إن الانفجار وقع جوار سوق القبة وسط المدينة ، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من ضباط وجنود اللواء لم يعرف عددهم .

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