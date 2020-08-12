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عدن - ياسمين التهامي - تحذير هام من الأرصاد للمواطنين في هذه المحافظات !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ جهات الأرصاد، من تعرض بعض مرتفعات المهرة وحضرموت إلى مناخ عير مُستقر خلال الساعات المقبلة، مصحوب بأمطار رعدية. وأوضحت أن تلك المرتفعات ستشهد اليوم الأربعاء، نشاطًا رعديًا، إلى جانب أمطار متفرقة. جهات الأرصاد، من تعرض بعض مرتفعات المهرة وحضرموت إلى مناخ عير مُستقر خلال الساعات المقبلة، مصحوب بأمطار رعدية. وأوضحت أن تلك المرتفعات ستشهد اليوم الأربعاء، نشاطًا رعديًا، إلى جانب أمطار متفرقة.

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