الضالع.. وفاة فتاتين غرقا في حاجز مائي بمديرية مريس

توفيت فتاتان، اليوم الأربعاء، غرقا في سد مائي بمديرية مريس بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر محليه لـ"يمن شباب نت"، إن (كوثر محمد قاسم ولوزة عادل سعيد تترواح أعمارهما بين ١٢-١٥) توفتا صباح اليوم، غرقا في أحد الحواجز المائية بقرية المروي شمالي الضالع.
وأشارت المصادر إلى أنه عثر على جثتي الفتاتين بالحاجز بعد ساعات من خروجهما لرعي الأغنام.
وتسببت والسيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف محافظات البلاد، بوفاة أكثر من 170 مواطنا غرقا أو جراء تهدم المنازل، بخلاف الأضرار المادية الكبيرة.
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