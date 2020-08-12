السقاف يبارك تعيين لملس محافظة للعاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - *قيادة وموظفو مكتب الواجبات الزكوية العاصمة عدن يباركون قرار تعيين الأستاذ أحمد لملس محافظا لعدن*

عدن / خاص:

بعثت قيادة مكتب الواجبات الزكوية بالعاصمة عدن، ممثلة بمدير عام المكتب م. محمد احمد السقاف وكافة موظفي المكتب، رسالة تهنئة للأستاذ أحمد حامد لملس بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية العليا بتعيينه محافظا لمحافظة عدن بقرار جمهوري.

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وأكدت قيادة مكتب الواجبات الزكوية بعدن أن اختيار الأستاذ أحمد لملس محافظ لعدن هو خطوة سياسية في الطريق الصحيح وبادرة خير لمحافظة عدن لما يمتاز به الأستاذ لملس من كاريزما قيادية حكيمة وخبرة إدارية ناجحة اكتسبها من المناصب الإدارية التي تقلدها سابقا.

وأوضحت قيادة مكتب الواجبات الزكوية أن الأستاذ أحمد لملس بالإضافة إلى للحكمة والخبرة العملية والإدارية التي يمتاز بها فإنه أيضا يحظى بقبول شعبي كبير من قبل كافة شرائح المجتمع في محافظة عدن لما يتمتع به من رصانة وحنكة إدارية لحلحلة الأمور والقضايا التي تواجهه.

كما أكدت قيادة مكتب الواجبات الزكوية أنها ستكون للأستاذ أحمد لملس عونا وسندا في المضي قدماً لانتشال محافظة عدن من وضعها المزري الحالي، وكل ما من شأنه يخدم مدينة عدن وأبنائها النجباء.

عنهم / المدير العام للواجبات الزكوية / العاصمة عدن

م.محمد احمد السقاف