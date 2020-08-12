شكرا لبحثكم عن خبر السقاف يبارك تعيين لملس محافظة للعاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - *قيادة وموظفو مكتب الواجبات الزكوية العاصمة عدن يباركون قرار تعيين الأستاذ أحمد لملس محافظا لعدن*
عدن / خاص:
بعثت قيادة مكتب الواجبات الزكوية بالعاصمة عدن، ممثلة بمدير عام المكتب م. محمد احمد السقاف وكافة موظفي المكتب، رسالة تهنئة للأستاذ أحمد حامد لملس بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية العليا بتعيينه محافظا لمحافظة عدن بقرار جمهوري.
وأكدت قيادة مكتب الواجبات الزكوية بعدن أن اختيار الأستاذ أحمد لملس محافظ لعدن هو خطوة سياسية في الطريق الصحيح وبادرة خير لمحافظة عدن لما يمتاز به الأستاذ لملس من كاريزما قيادية حكيمة وخبرة إدارية ناجحة اكتسبها من المناصب الإدارية التي تقلدها سابقا.
وأوضحت قيادة مكتب الواجبات الزكوية أن الأستاذ أحمد لملس بالإضافة إلى للحكمة والخبرة العملية والإدارية التي يمتاز بها فإنه أيضا يحظى بقبول شعبي كبير من قبل كافة شرائح المجتمع في محافظة عدن لما يتمتع به من رصانة وحنكة إدارية لحلحلة الأمور والقضايا التي تواجهه.
كما أكدت قيادة مكتب الواجبات الزكوية أنها ستكون للأستاذ أحمد لملس عونا وسندا في المضي قدماً لانتشال محافظة عدن من وضعها المزري الحالي، وكل ما من شأنه يخدم مدينة عدن وأبنائها النجباء.
عنهم / المدير العام للواجبات الزكوية / العاصمة عدن
م.محمد احمد السقاف
كانت هذه تفاصيل خبر السقاف يبارك تعيين لملس محافظة للعاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.