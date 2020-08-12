المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ تمريناته في معسكره التدريبي بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

الخليج 365 - سيئون

بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أولى حصصه التدريبية بقيادة مساعد المدرب الكابتن أحمد علي قاسم، والكابتن معاذ عبد الخالق مدرب الحراس على أرضية الإستاد الأولمبي بمدينة سيئون محافظة حضرموت.



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واشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، خلال زيارته ،اليوم، برفقة مدير مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء رياض الجهوري، بالجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي المنتخب الوطني الأول.

وأكد التميمي حرص السلطة المحلية على توفير الأجواء الملائمة لبعثة المنتخب الوطني، متمنيا لهم التوفيق والفوز فيما تبقى من مباريات.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في مجموعته الرابعة برصيد ٥ نقاط.