توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط وهيئة المواصفات وبرنامج الأغذية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، بشأن تقديم البرنامج 66 جهازا خاصا بفحص الأغذية المستوردة لبلادنا.



Advertisements

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها عن وزارة التخطيط نائب الوزير الدكتور نزار باصهيب، وعن هيئة المواصفات والمقاييس مدير عام الهيئة المهندس حديد الماس، وعن برنامج الأغذية العالمي القائم بأعمال مدير البرنامج في عدن محمد علي ،الى تقديم أجهزة فحص الاغذية المستوردة وتعزيز ورفع أداء هيئة المواصفات والمقاييس بمجال عملها.

وشدد نائب وزير التخطيط، على ضرورة استغلال استخدام أجهزة فحص المواد المستوردة بالشكل السليم والمناسب وفقا لمعايير المواصفات والمقاييس المطلوبة..مشيدا بدعم وجهود برنامج الأغذية العالمي في مختلف محافظات الجمهورية.

الى ذلك، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، خلال لقائه في عدن، اليوم، مع مدير عمليات منظمة هاندي كاب الدولية - المكتب الرئيسي باريس - جان بير، جهود ومشاريع المنظمة العاملة في مجال الإعاقة.