الوكيل الشاذلي يؤكد على اهمية تضافر الجهود للنهوض بتحسين الخدمات الاساسية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل محافظة عدن محمد الشاذلي، على أهمية تضافر الجهود للنهوض بتحسين الخدمات الأساسية في القطاعات الخدمية وتحسينها بشكل عاجل للتخفيف من معاناة المواطنين.



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وناقش الوكيل الشاذلي خلال ترأسه ،اليوم، اجتماعاً لمكاتب الأشغال العامة والطرق والتخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة وصندوق النظافة والتحسين ،الاحتياجات الأساسية في تحسين ومعالجة كافة المشاكل التي تعاني منها القطاعات الخدمية في عدن..مشدداً على ضرورة التعاون المشترك مع المنظمات الدولية والجهات الداعمة في تنفيذ المشاريع الخدمية من خلال التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المعنية لضمان توفير الاحتياجات العاجلة من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها المياه والكهرباء بعدن.

واستعرض الاجتماع ،تقارير شملت الاحتياجات الضرورية والعاجلة للقطاعات الخدمية المتمثلة في تحسين الموازنة التشغيلية للمكاتب الخدمية بعدن ، وتوفير الإمكانيات الطبية بالمرافق الصحية، والإسراع في افتتاح مشروع تأهيل مستشفى عدن العام الممول من الصندوق السعودي، والعمل على تنفيذ 6 مشاريع تطويرية شبكة الطرق بالتنسيق مع البرنامج السعودي، و تحسين خدمة المياه والصرف الصحي من خلال تنفيذ مشروع تأهيل المضخة الأساسية للآبار وتأهيل الصرف الصحي لمديرية خورمكسر، وتعزيز دور مكتب التخطيط في التنسيق مع الجهات الداعمة والسلطة المحلية والمكاتب الخدمية لمعالجة كافة المشاكل المتعلقة بالمشاريع الضرورية المتعثرة .