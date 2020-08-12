شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حجة يدشن توزيع مساعدات إيوائية للمتضررين من كارثة السيول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، اليوم، توزيع مساعدات إيوائية للنازحين والمتضررين من كارثة السيول بمديريتي حيران وميدي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



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وثمن المحافظ السنيني، دور المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،استجابتهم السريعة والعاجلة للتخفيف عن المواطنين والنازحين في المديريات المحررة والمتضررين من المنخفض الجوي والسيول الجارفة التي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار بالغة في البنية التحتية ومنازل المواطنين.

وشملت المساعدات التي وزعت عبر ائتلاف الخير للإغاثة من 118 خيمة، و 236 بساط، و 708 بطانية، و 68 حقائب، استفاد منها 708 متضرر من السيول.