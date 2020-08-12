شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... قرار سعودي بمنح فترة تجديد إضافية ومجانية للإقامة بالنسبة للوافدين لمدة ثلاثة أشهر واليمنيين هم المستفدين ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة العمل السعودية، اليوم الأحد، عن قرارات من شأنها تخفيف تداعيات فيروس كورونا على حوالي 14 مليون وافد.

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ومنحت الوزارة فترة تجديد إضافية ومجانية للإقامة بالنسبة للوافدين لمدة ثلاثة أشهر، بعدما انتهت فترة التمديد الأولي في الـ30 من يوليو/تموز الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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وأشارت الوزارة السعودية إلى إمكانية استرداد أصحاب العمل رسوم تأشيرات العمل المصدره، والتي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وقررت المالية تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة، التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من السعودية لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وأوضحت السلطات السعودية أنها ستقوم بتأجيل بعض الرسوم عن الوافدين، وتحمل تمديد إقامة المغتربين لـ 3 أشهر دون رسوم، بالإضافة لدعم القطاع الخاص والحكومي ومساعدة آلاف الوافدين من أصحاب الحاجة.