شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... شاهد ماذا يحدث في تعز.... انفجارات عنيفة وضخمة تهز المدينة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قتل وجرح عدد من الجنود، اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكريا تابعا للواء الخامس الرئاسي في مدينة تعز (جنوب غرب البلاد).
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وقال مصدر محلي لـ""الخليج 365" " إن الانفجار وقع جوار سوق القبة وسط المدينة وأسفر عن مقتل وجرح عدد من ضباط وجنود اللواء لم يعرف عددهم حتى اللحظة.
وتعيش مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ خمس سنوات حالة من الانفلات الأمني، وسط مطالبات شعبية للسلطات بضبط الأمن في المدينة.
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