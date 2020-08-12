وكيف أول العاصمة عدن يراس اجتماع الاحتياجات الملحة

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يزيد بن سلمان - شبوة - وكيل أول يترأس اجتماعا لمناقشة الاحتياجات الخدمية العاجلة في العاصمة عدن

كتب / عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

عقد بمبنى صندوق النظافة والتحسين بعدن صباح اليوم اجتماعا للمكاتب الخدمية برئاسة وكيل اول محافظة عدن / محمد نصر شاذلي وبحضور كل من مدير عام الصندوق المهندس / قائدراشد انعم ومديرعام الاشغال العامة المهندس / وليد الصراري ،ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي / انتصار مرشد ومديرعام مكتب الصحة الدكتور/ علي عبدالله صالح ونائب مديرعام مؤسسة المياه المهندس/ زكي حداد ونائب مدير عام صندوق النظافة والتحسين / نبيل غانم .

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كرس الاجتماع لمناقشة الاحتياجات العاجلة جدا لكل من صندوق النظافة والتحسين وبما يمكنه من مواكبة الضغوطات الكبيرة عليه نتيجة الازدياد السكاني للعاصمة عدن وزيادة المخرجات اليومية للقمامة .بالاضافة الى احتياجات مكتب الاشغال العامة والمتمثلة بستة مشاريع تاهيل وسفلتة طرقات ذات الاولوية والتي سبق وان تم اعتمادها من قبل البرنامج السعودي .وفي قطاع الصحة مستشفى عدن العام والذي تجري التشطيبات النهائية لمشروع تاهيله بدعم من الاشقاء السعوديين بعد توقف لأكثر من ١٨ عاما .فيما تركزت اولويات الاحتياجات في مؤسسة المياه على مشروعي مضخات وشبكة الصرف الصحي بمديرية خور مكسر ،ومشروع توفير وتأهيل المضخات والكهرباء للآبار في حقول المياه المختلفة .

كما تركزت مناقشة الاجتماع حول اهمية توفير الموازنات التشغيلية المناسبة للمكاتب والمرافق الخدمية باعتبار مدينة عدن كعاصمة للوطن .

كما تناول النقاش اشكالية تخزين المواد الغذائية من قبل المنظمات الدولية في هنجرات عشوائية على احواض الصرف الصحي .

ووجه وكيل اول محافظة عدن برفع مذكرة رسمية لمخاطبة تلك الجهات والمخاطر الصحية التي تسببها عملية التخزين للسلع الغذائية بتلك المنطقة.

وكان وكيل اول محافظة عدن / محمد نصر شاذلي قد استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية نقل في مستهلها تحيات محافظ عدن احمد لملس .ومؤكدا حرصه على معالجة اوضاع الخدمات الاساسية .وأثنى الوكيل الشاذلي على جهود المحافظ السابق سالمين .

وحث كافة المرافق الخدمية في التعامل مع المنظمات المانحة عبر مكتب التخطيط والتعاون الدولي .وان يسخر دعم تلك المنظمات لتلبية الاحتياجات ذات الاولوية القصوى وبحسب برامج وخطط المؤسسات والمرافق الخدمية ،وقيادة السلطة المحلية في محافظة عدن .