شكرا لبحثكم عن خبر دعوة لحضور فعالية المؤتمر الصحفي الميداني أمام مقر قيادة قوات التحالف العربي عـدن يوم غد الخميس... والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استمراراً لفعاليات التصعيد المتزامنة مع استمرار الاعتصام الحقوقي العام والمفتوح الذي يكمل يومه الثامن والثلاثين على التوالي،فإنَّ قيادة الهيئة العسكرية العليا واللجنة التحضيرية للاعتصام وبعد أن تيقن لها استمرار المماطلة والتسويف واللامبالاة من قبل حكومة الشرعية وتواطئ دول التحالف معها تجاه تجاهل كافة مطالب الاعتصام الرئيسية؛ وازاء كل ذلك وبعد أكثر من 38 يوماً في ساحة الاعتصام فإن قيادة الهيئة العسكرية العليا واللجنة التحضيرية للاعتصام تعلن عن عقد مؤتمر صحفي ميداني في ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة قوَّات التحالف صباح يوم الخميس القادم الساعة التاسعة صباحاً الموافق 13 آب/أغسطس 2020م، حيثُ سيتم فيه التوضيح للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي عن كافة المظالم والمعاناة والمطالب لشعبنا الجنوبي والقوَّات المُسَلَّحَة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى وكافة المتقاعدين والمسرحين قسراً، وغيرها من القضايا التي تضر بحياة شعبنا.

وعليـه// فإننا نتوجه بالدعوة لكافة وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة والمواقع الإلكترونية للحضور والمشاركة والتغطية لهذا المؤتمر الصحفي الهام .

كما نتوجه بالدعوة للحضور والمشاركة الفاعلة لكافة القادة العسكريين والأمنيين والمدنيين وكافة منتسبي القوَّات المُسَلَّحَة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى وكافة منظمات المجتمع المدني الجنوبي.

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كما نلفت عناية الجميع بأنه خلال المؤتمر الصحفي سوف نضع الجميع في صورة الخطوط العريضة للتحرك القادم إن استمرت الحكومة بالمماطلة وعدم الاستجابه لمطالب المعتصمين، واستمرار دول التحالف السير في فلك ونهج حكومة الفساد وعدم الضغط عليها وفق ما يخوله لهم البند السابع الذي بموجبه تمَّ تدخلهم في شؤون البلد عامة.

وفي الختام ندعو الجميع للاحتشاد في ساحة مخيم الاعتصام لإنجاح فعالية المؤتمر الصحفي المقرر عقده أمام مقر قيادة قوَّات دول التحالف بمديرية البريقه يوم غد الخميس.

✸ صادر عن قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي المقر الميداني مخيم الاعتصام، اللجنة التحضيرية للاعتصام الحقوقي العام، الأربعاء ٢٢ ذو الحجَّة ١٤٤١ هجرية، الموافق 12 آب/أغسطس 2020م.