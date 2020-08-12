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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يتفقّد عدداً من المواقع المقترح نقل خزانات الوقود إليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020
الخليج 365 - المكـلا
تفقّد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، عدداً من المواقع المقترحة لنقل اليها خزانات الوقود من الموقع الحالي للخزانات بمنشآت النفط بمنطقة خلف بالمكلا.
واطلع المحافظ على عددٍ من المواقع البحرية، متدارساً مع المعنيين أبعاد هذه المواقع ومواصفاتها الفنية، ووجه المحافظ بتقديم أكثر من اقتراح وخيارات بمواقع أخرى على بإتجاه شرق وغرب المكلا، والاستفادة من خبرات الاستشاريين، لإختيار الموقع الأنسب والأفضل.
وكان محافظ حضرموت وجه الأحد الماضي بسرعة البحث عن موقع آمن بعيداً عن مساكن المواطنين لنقل صهاريج الوقود التابعة لشركة النفط بساحل حضرموت إليها حفاظاً على سلامة المواطنين القاطنين قرب منشآت النفط بمنطقة خلف بالمكلا، ونتيجة وجود مركز صحي ومدرسة حكومية على مقربة من المنشآت.
رافق المحافظ، وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، ومدير عام شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، ومدير عام الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة الدكتور زكريا بكير.
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