البحسني يعلن صدور قرار رئيس الجمهورية بترقية 20 طبيباً إلى رتبة ملازم أول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا، الأطباء العسكريين بقيادة المنطقة والوحدات والألوية العسكرية التابعة لها، بحضور أركان المنطقة العميد ركن عويضان سالم الجوهي، ورئيس شعبة العمليات العميد فيصل بادبيس.



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وفي اللقاء شدّد المحافظ على الاهتمام بنشر التوعية والتثقيف الصحي بين أفراد منتسبي الوحدات والألوية العسكرية، وأخذ التدابير الاحترازية والوقائية، وتنفيذ نزولات ميدانية على مختلف الألوية والوحدات والنقاط والدوريات العسكرية لنشر التوعية والارشادات بخطورة ومسببات الإصابة بفيروس "كورونا"، وتنفيذ التباعد الاجتماعي بين الأفراد والضباط ومنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية لحمايتهم من هذا المرض الذي يشهد موجه انتشار تتضح أبعاد خطورتها من خلال تزايد أعداد الحالات المصابة يومياً.

وأشار المحافظ الى جهود قيادة السلطة المحلية في توفير الأجهزة والمعدات ووسائل الوقاية والسلامة في مختلف المستشفيات، والحرص على تجهيز المستشفى العسكري التابع للمنطقة العسكرية الثانية بمواصفات عالية، مشيراً الى وصول 9 أجهزة تنفس جديدة في سياق الجهود المبذولة لتعزيز مراكز العزل.

ووجه المحافظ الأطباء في قيادة المنطقة والألوية والوحدات العسكرية بمضاعفة جوانب التوعية بين أفراد منتسبي المؤسسة العسكرية والإطلاع بدورهم في نشر التوعية الوقائية بشكل عام، معلناً عن صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، بترقية 20 طبيباً بالمنطقة العسكرية الثانية إلى رتبة ملازم أول، مهنئاً إياهم بالثقة والترقية، وموجهاً إياهم بمضاعفة الجهود في الجانبين التوعوي والعلاجي