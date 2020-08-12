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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة تعز تعلن عن تعميمات مهمة عن الحملة الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020
تعز - الخليج 365
أعلنت السلطات الأمنية في محافظة تعز، وسط اليمن، عن تعميمات مهمة بشأن الحملة الأمنية.
وذكرت الأجهزة الأمنية بأن على جميع الاخوة المواطنين الابتعاد عن أماكن تواجد المطلوبين امنياً و العابثين بالأمن و الاستقرار.
وأن على الأخوة المواطنين التعاون مع الحملة الامنية للخلاص من العابثين بالأمن و الإستقرار و المطلوبين امنياً و من يُقدم أي مساعدة لهؤلاء العابثين فسيواجه بكل حزم من الحملة الامنية وسيتعرض للمسائلة القانونية, و يصبحون في حكم العابثين بالأمن و المطلوبين امنياً.
وأي منزل او مبنى سيتم من خلاله ممانعة أومقاومة مهام الحملة الامنية فسيتم التعامل معه بقوة و صرامة و أي إطلاق نار من أي منزل أو مبنى سيواجه بنيران الحملة دون هواده .
وأكدت شرطة تعز، أن هذا التعيميم يأتي من حرص قيادتها على حفظ أرواح المواطنين وتجنيبهم المخاطر التي قد تسببها لهم هذه العناصر المطلوبة ولما في ذلك تحقيق المصلحة العامة.
كما أهابت شرطة تعز بجميع المواطنين التعاون معها والإبلاغ الفوري عن أماكن تواجد المطلوبين أمنيا.
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