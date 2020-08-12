انهيار عدد من المنازل في العدين غرب إب جراء الأمطار الغزيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

انهارت عدد من منازل المواطنين، في بلدات بمحافظة إب، وسط اليمن، جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن الأمطار الغزيرة تسببت بإنهيار عدد من منازل المواطنين في قريتي النجيد والعديره في عزلة "قداس" بمديرية العدين غرب المحافظة.

وتسببت الأمطار التي قال الأهالي بأنهم لم يشهدوا مثلها منذ عقود، بقطع الطرقات وجرف أراضي زراعية.

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ومن بين الطرقات التي قطعتها السيول وأحدثت فيها خراب كبير طريق النجيد ـ المزاحن.

وبحسب المصادر فإن من بين المنازل التي تهدمت منزل المواطن علي أحمد صالح ومنزل المواطن عبدالله محمد محمد ياسين بقرية "النجيد" ومنزل المواطن "منصور حمود عبدالله" ومنزل المواطن "عبده قائد محمد محمد" بقرية "العديرة".

وأكدت المصادر أن المواطنين الذين تهدمت منازلهم سكنوا بمنازل مواطنين آخرين مجاورين لهم، فيما بقي أحد المواطنين ويدعى "منصور أحمد" ساكن في غرفة واحدة تبقت له من منزله المتهدمـ في الوقت الذي تشكل خطرا عليه وعلى أفراد أسرته.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من جرف وانتشال ست جثث بحادثين منفصلين جرفتهم سيول الأمطار في وادي بنا بمديرية السدة شرق المحافظة.

وتشهد محافظة إب منذ أسابيع أمطار غزيرة تسببت بخسائر مادية وبشرية، وخراب كبير في الطرقات العامة والأراضي والممتلكات الزراعية، وسط غياب أي دور للجهات المعنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والتي تواصل أنشطتها على وقع كوارث ومآسي انسانية عدة بالمحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة.