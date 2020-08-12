مقتل شاب في جبلة إب برصاص مسلح حوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020 إب - الخليج 365 قُتل شاب، برصاص مسلح حوثي بإحدى البلدات بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مسلحاً حوثياً من أسرة باعلوي في مدينة جبلة (غرب) أقدم على قتل الشاب "عبدالكريم يحيى المؤيد" نتيجة خلاف بين الشابين. وبحسب المصادر فإن الجاني يُدعى "محمد أمين باعلوي" وتربطه علاقة صداقة قوية مع المجني عليه، ولهما ذات التوجه، لكن خلافاً نشب بينهما لم تعرف طبيعته تطور إلى حد القتل. وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية انفلاتاً أمنياً وانتشاراً واسعاً للسلاح زادت معه حدة الجرائم الجنائية والصراعات المسلحة التي تؤججها قيادات حوثية.

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