وقفة إحتجاجية بجامعة إب للمطالبة بإعادة الدراسة والجامعة تواصل أنشطتها الطائفية فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

نفذ طلاب جامعة إب وقفة إحتجاجية بساحة الجامعة للمطالبة بإعادة الدراسة المتوقفة جراء إهمال قيادة الجامعة والقائمين على كلية الطب.



ورفع طلاب كلية الطب في جامعة إب خلال الوقفة الاحتجاجية لافتات تطالب بإعادة العملية التعليمية المتوقفة جراء عدم وجود قاعات ومعامل وأكاديميين.

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وبحسب مصادر متطابقة فإنه وبينما كان الطلاب ينفذون وقفتهم الإحتجاجية بساحة الجامعةـ إذا برئاسة الجامعة منشغلة بتنظيم فعالية طائفية بما تسميه بيوم الولاية.

وقالت مصادر أكاديمية إن مليشيا الحوثي تواصل أنشطتها وفعالياتها داخل أروقة جامعة إب وحولتها إلى منصة لبث خطاب الكراهية والطائفية وتحرفها عن الأهداف التي من أجلها أنشئت الجامعة.

المصادر أكدت تنظيم مليشيا الحوثي فعالية طائفية في الجامعة عن ما تسميه المليشيا بيوم "الولاية" والتي لا علاقة لها بالجامعة أو التعليم الجامعي، وسط إستياء أكاديمي من إستمرار المليشيا الإساءة لتاريخ ومسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية.

وبحسب العديد من طلاب الجامعة والذين أكدوا أن الحضور في فعالية المليشيا بما تسميه يوم الولاية كان ضعيف جديدا، عكس عدم وجود أي حاضنة للمليشيا بالجامعة أو المحافظة ككل، وأن طلاب الجامعة على وعي كبير تجاه أنشطة المليشيا التي تسعى لتحشيد طلاب من الجامعة إلى جبهات القتال ومحارق الموت الحوثية.