- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. الحملة الأمنية تلقي القبض على عدد من المطلوبين أمنيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020
تعز - الخليج 365
نجحت الحملة الأمنية المشتركة من قيادة محور تعز والادارة العامة لشرطة تعز في إلقاء القبض على عدد من مثيري الفوضى والاختلالات الأمنية في مدينة تعز.
وقال مصدر مسؤول في قيادة الحملة إنه تم القبض على عدد من العناصر المطلوبين أمنيا، وإن أحد المقبوض عليهم من أبرز العناصر المطلوبة للأجهزة الأمنية وهم : غزوان المخلافي ،وماجد الأعرج، عمر الشرعبي.
وأكد المصدر أن الحملة ستستمر في مهامها حتى القاء القبض على بقية المخربين.
وكانت وحدات مشتركة من الجيش والامن نفذت انتشارا أمنيا واسعا داخل مدينة تعز.
وتهدف الحملة الى القبض على عناصر مطلوبة أمنياً مسؤولة عن الاختلالات الامنية التي تشهدها تعز والتي كان آخرها ما حدث الاحد الماضي في شارع المغتربين.
وكانت الحملة الامنية المشتركة قد استكملت انتشارها مساء اليوم وغطت مناطق واسعه من المدينة، خاصة تلك المناطق التي تتكرر فيها الاختلالات الأمنية.
وقد لاقت الحملة الأمنية ارتياحا شعبيا واسعا من قبل المواطنين الذين أشادوا بالحملة وطالبوا في استمرارها بمهامها في حماية الأمن والسلم في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. الحملة الأمنية تلقي القبض على عدد من المطلوبين أمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.