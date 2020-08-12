تعز.. الحملة الأمنية تلقي القبض على عدد من المطلوبين أمنيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

تعز - الخليج 365

نجحت الحملة الأمنية المشتركة من قيادة محور تعز والادارة العامة لشرطة تعز في إلقاء القبض على عدد من مثيري الفوضى والاختلالات الأمنية في مدينة تعز.



وقال مصدر مسؤول في قيادة الحملة إنه تم القبض على عدد من العناصر المطلوبين أمنيا، وإن أحد المقبوض عليهم من أبرز العناصر المطلوبة للأجهزة الأمنية وهم : غزوان المخلافي ،وماجد الأعرج، عمر الشرعبي.

وأكد المصدر أن الحملة ستستمر في مهامها حتى القاء القبض على بقية المخربين.

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وكانت وحدات مشتركة من الجيش والامن نفذت انتشارا أمنيا واسعا داخل مدينة تعز.

وتهدف الحملة الى القبض على عناصر مطلوبة أمنياً مسؤولة عن الاختلالات الامنية التي تشهدها تعز والتي كان آخرها ما حدث الاحد الماضي في شارع المغتربين.

وكانت الحملة الامنية المشتركة قد استكملت انتشارها مساء اليوم وغطت مناطق واسعه من المدينة، خاصة تلك المناطق التي تتكرر فيها الاختلالات الأمنية.

وقد لاقت الحملة الأمنية ارتياحا شعبيا واسعا من قبل المواطنين الذين أشادوا بالحملة وطالبوا في استمرارها بمهامها في حماية الأمن والسلم في المحافظة.