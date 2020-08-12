شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.... شاهد الصور الأولية لانفجار طقم عسكري في تعز وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قتل وأصيب ستة أشخاص على الأقل، بعد ظهر يوم الاربعاء، إثر انفجار لغم في طقم يحمل مجاميع مسلحة يقودهم حاتم الصبري، في منطقة القبة وسط مدينة تعز.
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وقال مراسلنا، إن التفاصيل الاولية تكشف ان العبوة الناسفة انفجرت في احد المجاميع الذين على متن الطقم وتسببت في مقتل واصابة ستة، لكنه لايستبعد ان تكون القنبلة زرعت في الطقم.
واضاف مراسلنا ان المجاميع التي كانت على متن الطقم تناولت الغداء في مطعم بجوار "قسم الجديري"، ثم تحركت باتجاه المقوات قبل ان تنفجر فيهم القنبلة.
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