شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة رويترز الأمريكية تكشف المستور عن الوضع الصحي للرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي خبر مغادرة الرئيس هادي وفقا لما نقلته وكالة “رويترز“ الثلاثاء عن مصدرين مطلعين. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ￼ ￼ جمال خطير: بيانكا فان دام يمكنها أن تهزم أي شخص ￼ 7 أمور يجب تجاهلها حتى لا تتوتر ￼ ليست ملكة بالجينات ولكن من خلال المهنة Advertisements ￼ الأزواج المشاهير الذين انفصلوا ولكنهم استمروا في العمل معًا ￼ 10 مشاهير يبدون مختلفين تمامًا بالشعر الطبيعي وقال المصدران إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيغادر السعودية غدا الأربعاء متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي. وأشار المصدران إنه ينتظر أن يعود الرئيس هادي خلال أسبوع. وقال الموقع الإماراتي إن الرئيس هادي يخضع للعلاج من اعتلال في القلب منذ عام 2011 وقد سافر عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو حزيران عام 2019. وكان الرئيس هادي قد ظهر، في وقت سابق اليوم بالعاصمة السعودية الرياض؛ خلال مراسيم تأدية أحمد حامد لملس، اليمين الدستورية محافظا لمدينة عدن.

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