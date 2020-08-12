عاجل: نجاة وكبل محافظة تعز من محاولة اغتيال ومقتل واصابة عدد من مرافقيه

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عدن - ياسمين التهامي - نجا وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل من محاولة اغتيال قبل قليل وقتل واصيب عدد من مرافقيه بتفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه وقال مصدر مقرب من جامل ان العبوة الناسفة انفجرت بالطقم المرافق له في منطقة قبة المعصور وسط مدينة تعز . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

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