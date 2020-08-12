شكرا لقرائتكم خبر عن حصريا... هذا هو المكان الذي وجد فيه غزوان المخلافي قبل أن يتعرض لهذا الإجراء ومصيره النهائي في تعز من قبل قوات الجيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر " عن المكان الذي تم التحفظ فيه بالمتمرد غزوان المخلافي. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وقال المصدر ان قوة امنية اعتقلت غزوان المخلافي من منزله والزج فيه داخل سجن الامن السياسي. وافاد المصدر بالقول ان قوات الامن اعتقلت الى جواره ماجد الشرعبي. وواصل قائلا ان غزوان يخضع لحراسة أمنية مشددة داخل السجن تحسبا لاي هجوم محتمل. واختتم ان قوات الامن ماتزال تجري فرض حصار خانق للقبض على بقية المسلحين.

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