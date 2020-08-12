شكرا لمتابعة خبر عن مسؤولون صينيون يعلنون انتشار مرض جديد أكثر فتكا من فيروس كورونا المستجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مسؤولون صينيون انتشار مرض جديد مميت ، أكثر فتكا من فيروس كورونا المستجد، في أنحاء دولة كازاخستان الآسيوية.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، شهدت كازاخستان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بالمرض الجديد منذ منتصف شهر حزيران الماضي.

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وأعلنت وزارة الصحة في البلاد إن المرض عبارة عن "التهاب رئوي غير معروف، وتم تسجيل أكثر من 32 ألف إصابة و451 حالة وفاة بين 29 حزيران و5 تموز".

وقالت السفارة الصينية في كازاخستان إن البلاد شهدت 1772 حالة وفاة في النصف الأول من العام، بعضهم من الصينيين.

وحثت السفارة الصينية مواطنيها على حماية أنفسهم بنفس الطريقة التي تعاملوا بها مع فيروس كورونا، والتي تشمل ارتداء أقنعة الوجه وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار.

من جانبه قال ساول كيسيكوفا، رئيس قسم الرعاية الصحية في عاصمة كازاخستان: "هناك نحو 300 شخص مصاب بهذا الالتهاب الرئوي الجديد يدخلون المستشفى كل يوم".

يذكر أن كازاخستان سجلت 53021 حالة إصابة و264 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر :السوسنة