شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة الشرق الأوسط تكشف عمليات فساد منظم تطال الصناديق الإيرادية في مناطق سيطرة الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة الشرق الأوسط ، عن عمليات فساد منظم يقوده الحوثيين ، ويشمل كافة القطاعات والمفاصل الحيوية ، من مؤسسات وهيئات تمتلك ايرادات مالية.

وأشارت الصحيفة إلى ان الحوثيين أقدموا على نهب كافة مدخرات وموارد برامج الحماية المجتمعية المعروفة بالضمان الاجتماعي ، والذي تسبب في ارتفاع نسبة الفقر وفقدان اليمنيين للحماية في ظروف الكوارث والازمات المتلاحقةوفق ما اكدته دراسة الاليات الوطنية للحماية الاجتماعية.

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وكانت تقارير محلية ودولية عدة ، تحدثت عن تعرض مجموعة من الصناديق الإيرادية بما فيها صناديق التقاعد في مناطق سيطرة الحوثيين لعمليات سطو منظمة ، من بينها صندوقا الضمان الاجتماعي ، وصندوق النشء والشباب ، وصندوق مؤسسة التأمينات.

ووفقا للتقارير، فقد عمل الحوثيين ، عقب انقلابهم على نهب أموال صناديق التقاعد ، وأوقفوا في المقابل مشاريع البنية التحتية ، كما أحجمت عن تسديد ديونهم للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر ، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين ، إلى التوقف عن العمل.