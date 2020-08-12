أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/494980/ السلطة المحلية بالمهرة تعزز القدرة التوليدية لكهرباء شحن بمولدين "كومنز" https://www.elyamnelaraby.com/494986/ الجعفري يناقش مع المأذونين الشرعيين الإجراءات المطلوب تنفيذها قبل عقد قران الزواج بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/494987/ بن عليان في زيارة عيدية لمكتب التربية والتعليم بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/494988/ Advertisements امزربة يؤكد خلو ميناء عدن من اي مواد خطرة حسب نتائج فحوصات اللجنة المشكلة من النائب العام https://www.elyamnelaraby.com/494999/ هادي يتوجه للولايات المتحدة في رحلة علاجية https://www.elyamnelaraby.com/495007/ الحرب تبدد أشجار النخيل في محافظة الحديدة الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/495011/ مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/495013/ أحياء سكنية بالتحيتا جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/495015/

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