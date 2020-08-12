امزربة يؤكد خلو ميناء عدن من اي مواد خطرة حسب نتائج فحوصات اللجنة المشكلة من النائب العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد أمزربه، خلو ميناء عدن من حاوية محملة بنترات الأمونيوم او اي مواد خطرة، وانه لا يوجد الا حاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية التي تستخدم كأسمدة زراعية.



جاء ذلك اثناء زيارة وكيل محافظة عدن محمد الشاذلي للميناء لمتابعة نتائج اللجنة المشكلة من النائب العام لمتابعة ما تم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمونيوم الخطرة في الميناء، محتجزة منذ 3 سنوات .

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واوضح امزربه، ان نتائج التقارير الصادرة من اللجنة التي تم تكليفها من النائب العام أكدت عبر الفحوصات المخبرية عدم وجود اي مواد خطيرة في الميناء، ووجود حاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية التي تستخدم كأسمدة زراعية حسب الوثائق الرسمية من الخط الملاحي والموافقات الفنية من وزارة الزراعة والجهات المعنية الاخرى.

وأشار الى ان الميناء يسير بوتيرة عالية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم كله بسبب جائحة كورونا، حيث حقق انجازات كبيرة رغم خسارة اليمن 280 مليون دولار خلال السنتين الماضية لشركات التأمين لتتمكن من دخول الموانئ اليمنية .. مؤكدا ان الميناء واجه الكثير من التحديات للاستمرار في تقديم الخدمات العامة لكافة القطاعات الحيوية في البلاد.