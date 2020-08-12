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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن عليان في زيارة عيدية لمكتب التربية والتعليم بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020
الخليج 365 - المهرة
زار وكيل محافظة المهرة المشرف على قطاع التعليم الشيخ صالح بن عليان، مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وكان في استقباله مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الاستاذ سمير مبخوت هراش وذلك بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك.
وفي مستهل اللقاء قدم الشيخ صالح بن عليان تهني وتبريكات قيادة المحافظة ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر - محافظ المحافظة - للاخوة في مكتب التربية بالمحافظة والكادر التربوي عموما . مستعرضا الاوضاع التي تمر بها البلاد من جراء جائحة كورونا ومطلعا على مدى الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي القادم ( ٢٠٢٠ - ٢٠٢١م ) . وذلك حسب التقويم الصادر عن وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن .
من جانبة ثمن المدير العام زيارة الشيخ صالح بن عليان وكيل المحافظة المشرف على قطاع التعليم وما لها من مدلولات ايجابية ستنعكس حتما على قطاع التربية والتعليم
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