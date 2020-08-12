الجعفري يناقش مع المأذونين الشرعيين الإجراءات المطلوب تنفيذها قبل عقد قران الزواج بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويّض الجعفري بمكتبه، المأذونين الشرعيين بمديرية الغيضة، لمناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها مع المتزوج قبل عقد القران، في إطار الترتيبات الرسمية لتنفيذ قرار اللجنة الأمنية بالمحافظة بمنع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات.. بحضور مستشار المحافظ لشؤون أمن مديريات الصحراء، ومدير عام مديرية الغيضة، ونائب مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد.



وأوضح بن عويّض بأن اللجنة الأمنية بالمحافظة قد أقرت في اجتماعها الأخير، اشتراط المأذونين الشرعيين تحرير تعهد خطي من أصحاب الزواج قبل عقد قران المتزوج، يلتزموا فيه بعدم اطلاق النار كنوع من التعبير عن الفرح أو الترحيب ، وفي حال المخالفة يعرضوا انفسهم للمسائلة الأمنية والقانونية.

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وشدد الجعفري على ضرورة التزام المأذونين الشرعيين بالاجراءات المقرة من اللجنة الأمنية بالمحافظة حفاظاً على أرواح المواطنين وعلى الأمن والسكينة العامة.. منوهاً على أهمية التوعية المستمرة من قبل خطباء المساجد والشيوخ والشخصيات الاجتماعية والقبلية والإعلاميين والمثقفين ورواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بمخاطر إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وما تسببه من مآسي وكوارث لا تحمد عقباها.

وطالب الوكيل الأول من المأذونين الشرعيين إطلاع قيادة الأمن والشرطة ومكتب الأوقاف والإرشاد على نسخة من عقد القران مرفقة بتعهد أصحاب الزواج بعدم إطلاق النار، بعد انتهاء عقد القران مباشرة، لتقوم الجهات الأمنية بدورها في حال تمت مخالفة الإجراءات