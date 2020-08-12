شكرا لمتابعة خبر عن طيران التحالف يشن 18 غارة جوية على 4 محافظات تابعة للحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف بقيادة المملكة السعودية ، سلسلة غارات عنيفة ، على عدة محافظات يمنية ، خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الساعات الماضية.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين ، نقلا عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه ، إن مقاتلات التحالف شنت 18 غارة خلال الساعات الماضية على محافظات، الجوف و البيضاء ومارب وعمران.

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ولم تكشف القناة طبيعة المواقع التي تم استهدافها ، في حين لم يصدر التحالف العربي بياناً يؤكد أو ينفي صحة ما أوردته القناة المسيرة.