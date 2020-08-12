شكرا لمتابعة خبر عن بالصور : استعراض مسلح مهيب لقبائل مأرب والمقاومة الشعبية في مطارح ”نخلاء“ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة مأرب (شرقي اليمن) ، الثلاثاء الموافق 11 اغسطس 2020م ، ‏‎عرض مسلح لرجال قبائل مأرب والمقاومة الشعبية في مطارح ‎نخلاء التي احتضنت النواة الأولى لمقاومة الحوثيين في 2015م.

وجددت المقاومة الشعبية، العهد بالمضي قدما بدرب النضال الوطني صفا واحدا في مواجهة الحوثيين ، حتى إسقاط الانقلاب ومشروعهم السلالي ، والانتصار للمشروع الوطني الجامع ، باستعادة مؤسسات الدولة ، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء اليمن الاتحادي ، وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل ، التي أجمعت عليها كل القوى والمكونات الوطنية.

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وأكدت القبائل خلال العرض، رفع جاهزيتها واستعدادها لمواجهة الحوثيين ودحرهم من كل مناطق اليمن، ورفض المشروع العنصري السلالي الحوثي ، القائم على الاستعلاء واحتكار السلطة والثروة والعلم ، واستعباد اليمنيين والتنكيل بهم.

كما أكدت قبائل مأرب أن مطارح نخلا كانت النواة الأولى لمقاومة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران بعد 2015م ، وعلى أسوار مأرب كسرت طموحاته وتبددت أحلامه، معربة عن شكرها للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم وإسنادهم في معركتهم الوطنية ضد الحوثيين.