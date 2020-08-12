شكرا لبحثكم عن خبر احراق تايرات واطلاق نار يغلق شوارع مدينة عدن .. الان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال سكان محليين في الحي القديم "كريتر" بالعاصمة عدن ان مجاميع تطالب بتوفير خدمات المياه والكهرباء اغلقت بالتايرات المحترقة قبل قليل بعض الشوارع في المدينة لاسيما امام المحكمة وسوق عدن الدولي" عدن مول".

وقال السكان في افادتهم ل انباء عدن ان قوات الامن تدخلت لفتح الطرقات امام المواطنين وان اصوات اطلاق الرصاص تسمع من الاتجاه الذي تجري فيه التظاهرات الغاضبة من قبل المواطنين.

وتعاني مدينة كريتر من سوء خدمة المياه منذ اسابيع، وتشتكي مثل كل مديريات العاصمة من تردي مستمر لخدمة الكهرباء.