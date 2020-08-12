شكرا لبحثكم عن خبر خلال أول أسبوع من أغسطس ... منظمة الهجرة الدولية ترصد نزوح أكثر من 3500 مواطن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نحو 600 أسرة يمنية نزحت خلال الأسبوع الماضي ، وفرت معظم الأسر من منازلها بسبب الأمطار والسيول التي ضربت عدة محافظات يمنية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى نزوح 567 أسرة ممن محافظة الحديدة و12 أسرة من محافظة تعز ومثلها من محافظة الضالع.
وحسب المنظمة فإن الفترة ما بين 2- 8 أغسطس الجاري تم رصد النزوح من قبل المنظمة الدولية للهجرة في اليمني وتبين نزوح 3567 فرد دفعة واحدة.
وشهدت الأيام الماضية سيولاً كبيرة وأمطار غزيرة تدفقت على عدد من محافظات الجمهورية وتسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة وفق تقارير رسمية تم نشرها سابقاً.
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