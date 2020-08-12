شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطة المحلية بالمهرة تعزز القدرة التوليدية لكهرباء شحن بمولدين "كومنز" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

الخليج 365 - المهرة

سلمت شركة النفط اليمنية فرع محافظة المهرة، السلطة المحلية بمديرية شحن، اليوم، مولدين كهربائيين ماركة "cummins كومنز" بقدرة "1400 kva" لكل مولد، مقدمة من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، لتعزيز القدرة التوليدية لكهرباء المديرية، في إطار خططها وبرامجها لتحسين مستوى الخدمات الأساسية في المديريات.

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وعبر مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت، عن شكره الجزيل لمعالي المحافظ محمد علي ياسر، لتجاوبه مع مطالب المواطنين، ولجهوده وحرصه الدائم على حل مشكلة الكهرباء في مديرية شحن والمديريات الأخرى.. ولمدير فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة المهندس محسن بلحاف على ما قدمه لخدمة أبناء المديرية.

الجدير بالذكر إن المولدين دخلت محطة التوليد بالمديرية اليوم، وجاري العمل على تركيبها لإدخالها للخدمة وتعزيز الطاقة التوليدية والحد من انقطاعات الكهرباء.