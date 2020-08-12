الرئيس الروسي: 20 دولة طلبت مليار جرعة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تسجيل بلاده أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.



وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح روسي ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وقال الرئيس الروسي، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.

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وكشف أيضاً أن 20 دولة طلبت مليار جرعة من اللقاح، وأن الإنتاج التجاري سيتوفر في سبتمبر/أيلول.

في السياق أيضا، أعنلت منظمة الصحة العالمية أنها تجري مباحثات مع روسيا بشأن اللقاح الجديد الذي أعلنت عنه موسكو.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن العاملين في المجال الطبي والمعلمين وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر سيكونون أول من يحصلون على اللقاح.

يأتي هذا في وقت تجاوز عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم 20 مليون حالة، الاثنين، مع تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر من نصف كل الحالات المعروفة، وفق إحصاء لوكالة "رويترز".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن أربعة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الإنفلونزا الحادة سنوياً.

في الوقت نفسه تجاوز عدد حالات الوفاة من كوفيد-19 الحد الأعلى لعدد الوفيات جراء الإنفلونزا سنوياً، مسجلاً أكثر من 728 ألف حالة وفاة