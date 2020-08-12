شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفيديو .. لحظة هروب المتحدث باسم التحالف أثناء سقوط صاروخ كاتيوشا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو لحظة هروب المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة لتنظيم داعش، العقيد مايليز كاغينز، الثلاثاء، لحظة هروبة مختبئا أثناء سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء في بغداد، بالعراق.

وكان مايليز يجري مقابلة مع قناة محلية عراقية، وعندما سمع صوت صافرة الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية هرب واختبأ داخل إحدى مباني السفارة.

جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.

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ويشهد العراق، منذ فترة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.