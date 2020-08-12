صحيفة دولية تكشف عمليات نهب حوثية تطال الصناديق الإيرادية في مناطق سيطرتها

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن عمليات فساد منظم تقودة الميليشيات الحوثية ، وتشمل كافة القطاعات والمفاصل الحيوية من مؤسسات وهيئات تمتلك ايرادات مالية.
وأشارت إلى ان ميليشيا الحوثي أقدمت على نهب كافة مدخرات وموارد برامج الجماية المجتمعية المعروفة بالضمان الاجتماعي، والذي تسبب في ارتفاع نسبة الفقر وفقدان اليمنيين للحماية في ظروف الكوارث والازمات المتلاحقةوفق ما اكدته دراسة "الاليات الوطنية للحماية الاجتماعية".
وكانت تقارير محلية ودولية عدة، تحدثت عن تعرض مجموعة من الصناديق الإيرادية بما فيها صناديق التقاعد في مناطق سيطرة الميليشيا لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوقا الضمان الاجتماعي، والنشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات.
ووفقا للتقارير، عملت الميليشيات، المدعومة إيرانيا، عقب انقلابها على نهب أموال صناديق التقاعد وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.
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