شكرا لبحثكم عن خبر المستثمر الحوثي لشركة واي يوقف التعبئه... وأصحاب كروت الشحن القديمة يطالبون بالتعويض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب متضررون يمتلكون كروت شحن تتبع شركة واي للاتصالات، انصافهم وإيجاد حل مناسب لكروت التعبئة السابقة للشركة .

وأوضح أصحاب المراكز لـ"المشهد اليمني"، أن المستثمر الجديد لشركة واي قام بإيقاف كروت التعبئة القديمة دون وجه حق أو مسوغ قانوني.

وأكدوا على ضرورة استبدال كروت التعبئة القديمة لديهم بكروت جديدة توازي ما لديهم من كروت، وعدم أحقية أي مستثمر أن يقوم بايقاف كروت التعبئة سوا في حالة السرقة أو الضياع.

Advertisements

وفي وقت سابق، كانت ميليشيا الحوثي قد وضعت يدها على شركة واي لاتصالات الهاتف النقال، وعينت قيادة جديدة على رأس الشركة التي أعلنت المليشيا في وقت سابق إفلاسها وتصفيتها بموجب قرار من محكمة حوثية في صنعاء.

وأضاف المصدر أنها عينت القيادي الحوثي إبراهيم الشامي على رأس الشركة التي تحاول إعادتها إلى العمل من خلال منحها امتيازات وإعفاءات.

وأشار إلى أن الحوثيون شكلوا مجلس إدارة جديد للشركة دون علم أو موافقة المساهمين في الشركة.