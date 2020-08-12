فلكي يمني: هذه المحافظة اليمنية على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة بعد ساعات قليلة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال الفلكي عبدالرحمن حميد، الثلاثاء، أن محافظة حضرموت، على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة.
وذكر الفلكي حميد، أن سماء حضرموت على موعد مع ذروة تساقط شهب البرشاويات مساء اليوم. وأوضح، أن الارض تدخل اليوم إلى مساء الغد ذروة تساقط شهب البرشاويات التي ستزين السماء ليلا .
ولفت إلى أن الشهب يمكن مشاهدتها بوضوح في المدن والقرى منخفضة الاضاءة الكهربائية وصحوة من السحب حيث تكون السماء ذو وضوح عالي.
وأضاف، يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها حيث تتباعد مواعيد سقوطها المستمر في الساعة وبعضها يتساقط على شكل مجموعات وأحيانا منفردة.
ونوه بأن سبب هذه الشهب هو بقايا مذنب سويفت تتل المكتشف في 1862م، ولامخاطر منها حيث أنها تحترق سريعا خلال الاحتكاك مع طبقات الغلاف الجوي.
وكان نيزك، أنار سماء اليمن مساء السبت الماضي، نتيجة احتراق اجزاء منه بعد احتكاكه بالغلاف الجوي وفقا للفلكي الشوافي .
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