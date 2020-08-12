أول دولة عربية تطلب شراء اللقاح الروسي فيروس كورونا .. وتكشف عن شرط إتمام الصفقة!

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن بلاده ستشتري اللقاح الروسي ضد كوفيد-19 “إذا ثبتت نجاحه”، مؤكدًا إنه ينتظر تفاصيل عن اللقاح من الجهات المختصة في روسيا. الأردن أجرى اتصالات مع روسيا وقال الوزير إن “الأردن أجرى اتصالات مع روسيا بشأن مصل فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19 الذي طور في موسكو”. وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنّه “في حال ثبتت نجاعة اللقاح الروسي سيقوم الأردن بشرائه، لإعطائه للمصابين بالفيروس محليا”. Advertisements ووصل عدد المصابين بالفيروس في الأردن حتى مساء الأثنين الى 1268، شفي منهم 1187 فيما لا يزال 66 مصابا يتلقون العلاج في مستشفيين متخصصين بينما وصل عدد الوفيات إلى 11. تنتظر تفاصيل اللقاح وأوضح جابر أنه تم التواصل مع السلطات الروسية المعنية في ما يتعلق باللقاح، مشيرا إلى أن بلاده “تنتظر تفاصيل اللقاح من الجهات المختصة في روسيا”. وبحسب الوزير فإن “القائم بالأعمال في السفارة الأردنية في روسيا يتابع تفاصيل اللقاح”. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن،قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن بلاده طوّرت “أول” لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه يوفّر “مناعة مستدامة”.

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