عاجل : وفاة صحفي مؤتمري هرب من الحوثيين في عدن (الاسم+الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - توفي الصحفي المعروف احمد الرمعي في مدينة عدن اثر حادث مروري. وتعرض الرمعي يوم الثلاثاء لحادث مروري اودى بحياته في مدينة عدن. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed والرمعي صحفي بارز عمل لسنوات طويلة في صحيفة الميثاق.. وانتقل الرمعي مؤخرا للعيش في مدينة عدن هاربا من مضايقات الحوثيين.. وبهذا المصاب الجلل نتقدم باحر التعازي لذويه. Advertisements وحول ذلك كتب الصحفي محمد الغباري مراسل وكالة رويترز قائلاً: ‏الزميل الانقى والانبل احمد الرمعي يغادر دنيانا متاثرا باصابته في حادث سير على الطريق الرابط بين الخوخة والمخا ، التقيته قبل وفاته بساعات قليلة كان مطمئنا بانه يتعافى لكن القدر لم يمهله. فيما كتب الصحفي عادل الأحمدي مصدوماً: هل حقا مات الزميل الجميل أحمد احمد الرمعي بحادث مروري في عدن؟ يا الله والفاجعة الكبيرة.. مات؟ وجعي عليك يا أحمد.. تواصلنا قبل شهرين، وأخبرني عن شوقه لعائلته، وعن وجع التشرد، وبعوض تهامة. القيل المؤتمري الفريد، صاحب النكتة الجميلة، والقلب الأبيض. رحمك الله رحمة الأبرار يا أحمد، وألهم أهلك وذويك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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