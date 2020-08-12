شكرا لقرائتكم خبر عن أمر قهري مباشر بشكلٍ عاجل للقبض على هذا القائد العسكري الكبير والمؤثر بـ"تهمة الخيانة العظمى" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر القضاء العسكري الجزائري، اليوم الثلاثاء، أمرا بالقبض على قائد الدرك الوطني السابق العميد المتقاعد بلقصير غالي، بـ"تهمة الخيانة العظمى".

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يحيط السيد مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى (الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية)، في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط، والرائد درويش هشام، والعميد المتقاعد بلقصير غالي، طبقا لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان "وقد قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين بونويرة قرميط، ودرويش هشام، الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة"