شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هــــام بتعليق عمليات بيع و شراء العملات العملات الأجنبية ومنع تداولها. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاخوة / منشآت وشركات الصرافة . الاخوة / شبكات التحويل المالية المحلية . المحترمون . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed بعد التحية والتقدير ،،،،،، الموضوع / تعليق عمليات بيع و شراء العملات وتداولها بين شركات ومؤسسات القطاع المصرفي



_______________________________ بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ونظرا لما تقتضيه الحاجة وبعد النظر فيما ذكر من قبل الهيئة الإدارية للجمعية Advertisements تقرر المنع التام لكافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية وتداولها بين جميع شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع المصرفي ..والاكتفاء بعمليات الشراء الداخلية والبيع لكافة التجار … وذلك حتى إشعار آخر تم تحريره يوم الثلاثاء الموافق : 11/8/2020 صادر عن: جمعية صرافين عدن عنهم: صبحي باغفار المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن جمعية الصرافين عدن.

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