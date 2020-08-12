شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أكبر نهر في الوطن العربي جف تحت الرمال باليمن وعلماء يؤكدون عودته قريباً .. وهذا اسمه بعد النيل والفرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ناشطون ومهتمون يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي انه هناك معتقد ان ثالث أكبر نهر بالوطن العربي بعد النيل والفرات كان في اليمن واسمه نهر " الخارد ". . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements واضافوا انه لقلة مياه الامطار فقد جف وطمر تحت التراب والكثمان الرملية. أمر قهري مباشر بشكلٍ عاجل للقبض على هذا القائد العسكري الكبير والمؤثر واضحوا ان العملاء يؤكدون انه يسعود قريباً لكثرة الامطار والسيول وفيضانات سد مأإب بعد انقطاع لاكثر من 3000 سنه.

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