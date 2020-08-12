شكرا لقرائتكم خبر عن تندلع ليلاً وتخمد نهاراً.. تجدد المواجهات العسكرية في محافظة أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت، مساء الثلاثاء، المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيات ما يسمى بـ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات بمحور الطرية وقرية الشيخ سالم بمحافظة أبين جنوب شرق اليمن.

وقالت مصادر اعلامية أن الاشتباكات التي تدور في وادي سلى والطرية، تجددت بعد يوم من تعزيزات لقوات الجيش الوطني الذي يتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل مليشيات الانتقالي.

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وأشارت المصادر إلى وجود تبادل للقصف المدفعي والصاروخي، موضحا أن معارك يومي الاثنين والثلاثاء تعد الأعنف منذ إعلان الهدنة الأخيرة. وذكر أن المعارك الأخيرة بين الطرفين، تبدأ في ساعات المساء وتتوقف في ساعات الفجر الأولى. وهتنام التصعيد...