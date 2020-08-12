شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما سيحدث قريبًا...نبوءة خطيرة من ‘‘إسرائيل’’ عن محمد بن سلمان وتورطة بحرب اليمن: لا تفرحوا كثيرًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ثار باحث وصحفي إسرائيلي موجة من الجدل بعد نبوءته بشأن استدعاء ولي العهد السعودي للتحقيق في أمريكا بشأن محاولة اغتيال سعد الجبري. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وقال الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين: محكمة امريكية تصدر قرار باستدعاء ولي العهد السعودي في قضية سعد الجبري .. واقول لكم الحقيقة لن يستدعى وسوف يزور امريكا بردا و سلاما فلا تفرحوا كثيراً . Advertisements وفي وقت سابق، أصدرت محكمة واشنطن الفيدرالية أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، وثلاثة عشر آخرين من المدعى عليهم ، وذلك للرد على الاتهامات في قضية سعد الجبري. وتشمل استدعاءات المحكمة ، يوسف الراجحي وليلى أبو الجدايل المقيمين في الولايات المتحدة. وطلبت المحكمة الرد على الادعاءات خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوما. وكان سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق تقدم بدعوى ضد الأمير محمد بن سلمان. دعوى الجبري ضد الأمير محمد بن سلمان تشمل عددا من المسؤولين منهم سعود القحطاني وأحمد عسيري وبدر العساكر بتهمة محاولة اغتياله بصورة مشابهة لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.وأشارت الدعوى إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أحبط محاولة اغتيال الجبري في كندا بعد تواصله مع السلطات الكندية.

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