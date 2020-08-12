شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء تكشف عن قرار سعودي مفاجئ بـ الاستغناء عن أكبر ألوية الجيش في الحدود! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر عسكرية بأن قيادة الجيش السعودي قامت مؤخراً بطرد لواء كامل من الجنود اليمنيين والذي يسمی لواء القوات الخاصة كاملاً وإعادتهم الی اليمن وإحالة قائد اللواء العميد عادل المصعبي إلی السجن والتحقيق.

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أن القرار السعودي المفاجئ بالإستغناء عن خدمات هذا اللواء وطرد أفراده وترحيلهم جاء بعد إحتجاجات ومظاهرات قام بها أفراد اللواء تطورت أحياناً إلی اشتباكات عنيفة بين افراده من جانب والطرف السعودي من الجانب الآخر.



وذكرت المصادر بأن الإحتجاجات جاءت علی خلفية قيام السعودية بقطع مستحقات ورواتب الجنود لفترة طويلة وهو ما أدى إلی تهديدهم لقيادة الجيش السعودي بأنهم سيسلمون أنفسهم للجيش واللجان الشعبية ويعلنون إنشقاقهم وتخليهم عن مهمة الدفاع عن الحدود السعودية هناك إن استمر السعوديين بقطع رواتبهم وهو ما أغضب السعوديين واتخاذهم قرار الطرد والترحيل.



هذا وكانت وسائل إعلام تداولت خبراً عن إستغناء القيادة السعودية عن خدمات العميدى المصعبي و لواء الخاصة وترحيل 600 فرد منهم إلی عدن قبل عيد الأضحى المبارك بحجة إعطائهم إجازات دون أن يبلغوا بأنه طرد نهائي حيث لم يعلن قرار الترحيل إلا يوم أمس الأحد، وقد تم ترحيل دفعة أخرى عدد أفرادها 112 بعد أن أرغموا علی تسليم كل شيء بما فيها أبسط الأشياء وهو “القايش” حسب المصادر.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المحتمل تمركز اللواء المرحل إلی عدن في معسكر بدر ليبدأ هذا اللواء مرحلة أخرى من استخدامه في الصراعات الدائرة هناك بين ميليشيات الإمارات والأخرى التابعة للسعودية.



ولفتت المصادر إلى أن العميد عادل المصعبي قائد لواء القوات الخاصة مجهولا حتی اللحظة.

يذكر أن لواء القوات الخاصة كان يرابط علی الحدود السعودية في جيزان في مقدمة الجبهة المقابلة لمديرية الظاهر وبالتحديد في محاور الملاحيظ، والمنزالة، والكمب، والمزرق، وقد قدم اللواءتضحيات جسام من أفراده في الدفاع عن الجيش السعودي المرابط هناك في خلفية الجبهة وفي الدفاع عن الحدود السعودية.

