شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يخسر أبرز الأقلام الصحفية الشهيرة في سباق خوض المعارك ضد الحوثي واستعادة توازن حزب المؤتمر قبل ساعات على وفاته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الصحفي المعروف احمد الرمعي في مدينة عدن اثر حادث مروري أمس الثلاثاء اودى بحياته في مدينة عدن. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed والرمعي صحفي بارز عمل لسنوات طويلة في صحيفة الميثاق..وانتقل الرمعي مؤخرا للعيش في مدينة عدن هاربا من مضايقات الحوثيين ونعي الصحفي ورئيس مركز نشوان للدرسات " عادل الأحمدى " وفاة الرمغي في تغريدة قال فيها "يا الله والفاجعة الكبيرة.. مات أحمد الرمعي. وجعي عليك يا أحمد. تواصلنا قبل شهرين وأخبرني عن شوقه لعائلته، وعن وجع التشرد وبعوض تهامة..المؤتمري الفريد، صاحب النكتة الجميلة والقلب الأبيض. رحمك الله رحمة الأبرار يا أحمد، وألهم أهلك وذويك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون؟.

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