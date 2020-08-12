شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبائل " مراد " تفاجئ الحوثيين بهجوم واسع في أهم جبهات " البيضاء"..ومصادر قبلية تكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على " قيفه " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قبائل "مراد" احدى اقوي القبائل اليمنية قبل قليل هجوما واسعاعلى مواقع ميلشيا الحوثي لتحرير مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبهة قانية الرخيم .

وتزامن الهجوم الواسع لقبائل " مراد " مع اعلان الحوثيين سيطرتهم على جبهة " قيفه " واحرازهم تقدم في جبهة " قانية ". . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأعتبرت مصادر قبلية مطلعة في تصريح لـ" اليمني اليوم " أن الميلشيا تروح لانتصارات وهمية بهدف رفع معنويات مقاتليها المنهارة بسبب فداحة الخسائر البشرية في صفوفهم في جبهات " البيضاء".

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