شكرا لبحثكم عن خبر من هو " سفاح انماء " وأين تم القبض عليه! .. صورة و تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات الأمنية بمحافظة الضالع ان مواطنين بالمحافظة ألقوا القبض على سفاح انماء وقاموا بتسليمه للجهات الأمنية. وقال شهود عيان في محافظة الضالع ان مواطنون تمكنوا من القاء القبض على سفاح انماء اثناء اختباءه في " وادي لقروع " وهو وادي مجاور لقرية (الصلئة) وهي قرية مرتكب الجريمة. وكانت قد شهدت مدينة عدن جريمة بشعة هزت الرأي العام اثناء قيام المدعو " قاسم أحمد البن " بطعن عمه وذبح زوجة عمه وطفلتيها بالسكين. Advertisements

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